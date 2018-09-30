الباهي: النفط مقابل الغذاء

صرح وزير التجارة التونسي عمر الباهي ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي، أن بلاده تدرس إمكانية إرساء مشروع “النفط مقابل السلع والمنتجات التونسية” لفتح آفاق التعاون التجاري وتسريع إنجاز المشاريع الاقتصادية

تصريح الباهي آثار جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية والتونسية أيضا، التي وصل موقف البعض منهم بالمطالبة بإقالته ووصفه بالمتهور ويفتقر لأدنى مبادئ السياسة والدبلوماسية، وكادت أن هذه التصريحات أن تُفشل الملتقى الذي يسعى إلى مد جسور التعاون وليس بث الفرقة بين القطرين الشقيقين

من جانبه، قال “عمر الباهي” إن تصريحاته تم تحريفها أو تفسيرها بشكل خاطئ، ومعتبرا مصطلح “النفط مقابل الغذاء” الذي نشرته عدد من الصحف لا يعبر عن الخطاب الذي أدلاه، وأن ما دفعه لقول ذلك هو حاجة تونس للنفط تضاهي وتعادل حاجة ليبيا للسلع والمنتجات، وأن هذا يأتي في إطار المصلحة المشتركة والمتبادلة بين البلدين

وأكد الباهي أن الليبيين إخوان التونسيين والعلاقات بين البلدين ليست علاقات سوق وإنما علاقة تاريخية لها جذور وأصول، كما أشار إلى أن ليبيا كانت يوما ما الشريك الثاني لتونس قبل عام 2011

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