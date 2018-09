العمل الروسية تمحو مصطلح «المعاق» من القانون الفدرالي

المتوسط:

تعتزم وزارة العمل الروسية التخلي عن استخدام مصطلح “المعوق” في القانون الفدرالي الخاص بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال ناطق باسم وزارة العمل الروسية إن وزارته اقترحت استخدام مصطلح آخر هو “ذوو الاحتياجات الخاصة”. وأضاف أن هذا المصطلح سيسمح باستعراض السياسة الحقوقية والاجتماعية التي تمارسها الدولة حيال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وستطرح وزارة العمل الروسية حسب الصحيفة مبادرة بهذا الشأن أمام الوكالة الفدرالية للطب والأحياء، لتجري بحوثا علمية في هذا المجال.

وذكرت الصحيفة أن لجنة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة لدى منظمة الأمم المتحدة نصحت روسيا بالتخلي عن كلمة “المعوقين” في تداول الوثائق الحكومية.

مع ذلك، فإن اللجنة الأممية قيّمت إيجابيا برنامج “البيئة المريحة” الروسي الذي وضعته الحكومة الروسية لغاية عام 2025، والذي من شأنه ضمان بيئة بلا حواجز للمعوقين، وذلك من خلال إنشاء مراكز للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وجعل الشباب خريجي المدارس الثانوية من ذوي الاحتياجات الخاصة يقدمون أوراق الالتحاق بعدة جامعات ومعاهد في وقت واحد، وإعفائهم من دفع ضريبة إصلاح المساكن وغيرها من الإجراءات الحقوقية والاجتماعية الهامة.

