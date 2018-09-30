واينر يُحدد أسباب “مصائب” ليبيا

بعد انتهاء عمله في ليبيا لسنوات، عاد المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا جوناثان واينر بتصريحات كشفت الكثير حول فترة عمله في ليبيا وكيف يرى الأوضاع بشكل دبلوماسي .

وتحدث واينر في لقاء مع راديو “كي سي بي اس” الأميركي، عن أن ليبيا ليس لديها حكومة حقيقية، فمن جهة حكومة الوفاق لا تملك أي سيطرة بالرغم من الاعتراف الدولي بها إلا أنها باتت حكومة تسيير أعمال، أما الحكومة المؤقتة فهي غير معترف بها وتقع بين اعتراف البرلمان بها ومنعها من أداء عملها .

ورأى واينر أن الوضع في ليبيا ازداد تعقيداً بسبب التدخلات الخارجية والدعم الأجنبي للمجموعات المسلحة والأطراف السياسية التي أصبحت وقودا لأزمة ليبيا المستمرة ما يجعل جهود التسوية في ليبيا صعبة.

وقال إن الأطراف السياسية ليست الجزء الوحيد من الأزمة في ليبيا، فانتشار التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش تسبب في انهيار ليبيا على الصعيد الأمني، إضافة إلى استمرار الدعم المادي من البنك المركزي والحكومات المتعاقبة للمجموعات المسلحة حتى أصبحت الحاكم الحقيقي لليبيا.

تصريحات واينر ليست بالجديدة إلا أنها وضعت النقاط على الحروف على المشهد الليبي الذي يزداد تعقيداً يوما بعد يوم وسط ازياد معاناة المواطن واستمرار صراع النفوذ الدولي على ليبيا والداخلي بين أطراف الأزمة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية