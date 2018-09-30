اقتصاد ليبيا.. اعتماد شبه كامل على النفط

تعمل الدول الناجحة على تنمية وتنوع مصادر الدخل لها، وهي مشكلة تعاني منها ليبيا، إذْ تعتمد على 95 بالمئة من دخلها على النفط، أما عن دخل ليبيا من الإيرادات السيادية غير النفطية فقد كان ضعيفا بالمقارنة مع حجم الإنفاق وتنوع المؤسسات.

وحسب تقرير لديوان المحاسبة، فقد بلغت الإيرادات غير النفطية العام الماضي 2.7 مليار دينار، وسجلت إيرادات الضرائب 845 مليون دينار، بينما بلغت الرسوم الجمركية 164 مليونا.

وبلغت عائدات الاتصالات 405 ملايين دينار، فيما سجّلت مبيعات المحروقات في السوق المحلية 275 مليون دينار.

وكان عائد الخزانة العامة للدولة من أرباح البنك المركزي نحو 300 مليون، بينما ساهم تسييل القروض القديمة في دعْم إيرادات الدولة بـ562 مليون دينار، وجاءت إيرادات الرسوم الأخرى بقيمة 236 مليون دينار.

وهناك قطاعات أخرى من شأنها أن تدعم الخزانة العامة للدولة، بينها قطاع الزراعة والسياحة والصناعة، إلا أن حالة الركود الاقتصادي وقلة التخطيط، والاعتماد على النفط جعلت هذه الملفات تقف في المرتبة الأخيرة بعيدا عن التنوع المنشود.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية