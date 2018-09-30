بنغازي 30 سبتمبر 2018 (وال) – قال رئيس اللجنة التحضيرية للمتلقي ومعرض بنغازي الدولي للغاز والنفط مسعود العوامي إنه تم تأجيل إقامة ملتقى ومعرض بنغازي الدولي للنفط والغاز.

وأضاف العوامي أنه تم تأجيل الملتقى الذي كان من المزمع إقامته في 9-11 أكتوبر 2018 إلى تاريخ 24-26- أكتوبر التي مرت بها البلاد والمؤسسة الوطنية للنفط.

وأفاد رئيس اللجنة أن هذه الظروف تسببت في تأجيل العملية التنظيمية لبعض الشركات والمؤسسات المشاركة داخل وخارج ليبيا وخصوصا في التأشيرات وحجوزات الطيران والبضائع ووسائل النقل.

وقال العوامي :”نؤكد حرصنا على إنجاح هذا الحدث وإعطاء فرصة للمشاركين في المعرض والمؤتمر بإتمام كافة إجراءاتهم وتجهيزاتهم وذلك حتى يتسنى لنا إظهار الملتقى بالشكل المطلوب“.(وال – بنغازي) ر ع/ أ د

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