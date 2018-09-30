الدولار الامريكي يحقق مكاسب طفيفه أمام الدينار بالسوق الموازي

صعد سعر صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف مقابل الدينار الليبي في ختام تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.280 دينار ليبي للبيع و 5.260 دينار للشراء، ولم يشهد الدولار منذ مطلع الاسبوع الحالي أي تغييرات كبيرة.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر 5.220 دينار ليرتفع قبل الاغلاق وبشكل طفيف إلى 5.280 دينار للدولار الامريكي الواحد.

وصعد سعر اليورو للبيع في ختام السوق الموازي إلى 6.150 دينار، بينما ارتفع الجنية الاسترليني عند 6.850 دينار.

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وفقد الدولار الأمريكي الكثير من قيمته خلال الأسبوع الماضي لأول مرة منذ شهر فبراير الماضي، ويأتي هذه التراجع للدولار بعد أعلان إيقاف الاشتباكات بالعاصمة طرابلس وتراجع حدة التوترات في العاصمة، وكذا الإعلان عن الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج من مصرف ليبيا المركزي.

وتشهد السوق الموازية في ليبيا حالياً سعرا ثالثا للدينار مقابل العملات الدولية إلى جانب السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.