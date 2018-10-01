شركة البريقة تبحث تعاقدات جديدة لتوزيع الوقود

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن حاجتها للتعاقد مع بعض محطات الوقود الخاصة لتتولى بيع وتوزيع الوقود للمستهلك تحت مسؤوليتها وإشرافها ووفقا للسياسات والنظم والضوابط المتبعة لدى الشركة.

واشترطت شركة البريقة بأن تكون محطات الوقود مرخصا لها ومتحصله على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بالدولة وان تلتزم بالعمل تحت اسم وعلامة الشركة التجارية وهي شركة البريقة لتسويق النفط .

ودعت شركة البريقة؛ أصحاب المحطات الخاصة والراغبين في التعاقد معها ، التقدم بطلباتهم أثناء ساعات الدوام الرسمي لمكتب المحطات ومراكز الخدمات بمقر الشركة بطريق المطار قرب خزانات النفط.

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