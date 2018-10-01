السراج يستلم من وزير المالية الحساب الختامي للسنة المالية 2008

استلم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الأحد، من وزير المالية أسامة حمّاد الحساب الختامي للسنة المالية 2008م.

وقال حمّاد، إن هذا العمل عجزت عن إنجازه الحكومات السابقة، وأنه نتيجة لتكاتف جهود الإدارات الفنية بالوزارة قد أنجز، مؤكداً أن إقفال الحساب الختامي للسنوات 2009-2010-2011 سيكون جاهزا قبل نهاية العام الحالي 2018م. وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

يذكر أن الحساب الختامي هو مجموعة القوائم المالية وبيانات نتائج الأعمال التي تقوم بها المنشآت الاقتصادية في أثناء دورة مالية (محاسبية) غالباً ما تكون سنة. وتعد المنشآت الاقتصادية حساباتها الختامية في نهاية الدورة (نهاية السنة الميلادية عادة)؛ لبيان أوضاعها عن الدورة السابقة.

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