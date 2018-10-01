القابضة للاتصالات: سنقاضي رئيس هيئة الاتصالات الموزاية بالبيضاء لإصداره قرارات باطلة

أعلنت الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد رئيس الهيئة العامة للاتصالات التابع للحكومة الموازية في البيضاء مراد الشكري، والتوجه للقضاء والجهات الرقابية لمحاسبة المخالفين للقانون.

وقالت الشركة في بيان لها أمس السبت، إن “مجلس إدارة الشركة لاحظ قيام من يدعي صفة رئيس الهيئة العامة للاتصالات مراد الشكري، بإصدار قرار باطل وغير قانوني بإعادة تشكيل هيئة المراقبة للشركة وإيقاف رئيس مجلس الإدارة عن العمل مؤقتاً”.

وأكدت الشركة، أن قرار الشكري يعد قراراً معدوماً لصدوره من شخص ينتحل صفة رئيس الهيئة العامة للاتصالات، مشيرة إلى أن هذا ما أكدته محكمة استئناف بنغازي في حكمها الذي أصدرته في الدعوى رقم 167/2017، حيث تُعتبر كل الأعمال والإجراءات التي يقوم بها الشكري باطلة ومعدومة، حسب قولها.

ودعت إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، وسائل الإعلام إلى توخي الحذر وتوضيح الحقائق والرجوع إلى قنوات الشركة الرسمية قبل نشر أي أخبار أو بيانات صحفية تخص الشركة، وفق ما ذكر البيان.

وأبدت إدارة الشركة، استغرباها من نشر بعض المواقع الإخبارية خبراً مغايراً للوقائع والحقائق القانونية الصحيحة والذي تم الاستناد فيه على بيان صحفي مُغالط صادر من شخص ينتحل صفة رئيس الهيئة العامة للاتصالات التابعة للحكومة المؤقتة الموازية في البيضاء.

وكان رئيس هيئة الاتصالات الموازية مراد الشكري، قد أوقف قبل يومين رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة فيصل قرقاب، إلى حين انتهاء التحقيقات معه بشأن اتهامه بإساءة استعمال سلطته الوظيفية، بحسب الشكري.

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