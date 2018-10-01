العراق يحقق رقماً قياسياً في عائدات النفط

أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الاثنين في بيان لها، أنّ العراق حقق خلال شهر سبتمبر المنصرم رقماً قياسياً جديداً في معدّل عائدات النفط الخام.

وأشار البيان إلى أن إجمالي ما تم تصديره من العراق خلال سبتمبر الماضي قد فاق 106 مليون و 795 ألف برميل، ما حقق عائدات تقدر بأكثر من 7 مليارات و 912 مليون و 571 ألف دولار، وهو ما يعدّه مراقبون أعلى قيمة عائدات يحققها العراق خلال السنوات الماضية.

سجل العراق في أيلول/سبتمبر الماضي رقما قياسيا جديدا في معدل عائدات النفط الخام مع تحقيق أرباح فاقت 7,9 مليار دولار، نتيجة ارتفاع أسعار الخام، بحسب ما أعلنت وزارة النفط العراقية في بيان الاثنين.

وبحسب الأرقام المشار إليها في البيان، والتي تستند إلى 74,091 دولارا كمعدل لسعر البرميل الواحد، أوضحت الوزارة أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي أكثر من 106 مليون و795 ألف برميل، وحققت إيرادات أكثر من سبعة مليارات و912 مليونا و571 ألف دولار”.

وهذه العائدات هي الأعلى التي يحققها العراق خلال السنوات الأخيرة، خصوصا بعدما أعلنت السلطات قبل عام تقريبا “النصر” على تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر منذ العام 2014 على مساحات شاسعة من العراق وسوريا.

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