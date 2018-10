قال البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، إن عجز ميزان المعاملات الجارية فى السنة المالية 2017-2018 التى انتهت فى 30 يونيو، تقلص بنسبة 58.6 بالمئة إلى ستة مليارات دولار.

وذكر البنك فى بيان أن ميزان المدفوعات سجل فائضا كليا قدره 12.8 مليار دولار، مقارنة مع فائض قدره 13.7 مليار دولار فى السنة السابقة.

