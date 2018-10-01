دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث احتياجات الهلال الأحمر الليبي وآليات التعاون معها

قرنادة 01 أكتوبر 2018( وال ) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، اليوم الاثنين بمكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة احتياجات جمعية الهلال الأحمر الليبي.

وناقش دولته خلال اجتماع عقده مع الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي السيد مرعي عبد الحميد يوسف، توحيد الجهود ما بين جمعية الهلال الأحمر الليبي والحكومة الليبية المؤقتة فيما يتعلق بالمهام الموكلة لجمعية الهلال الأحمر ودورها البارز في الجوانب الإنسانية خاصة في حالات الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة.

وأكد الأمين العام لجمعية الهلال الاحمر الليبي خلال الاجتماع الذي حضره رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية – ورئيس اللجنة المكلفة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 118 لسنة 2017 ميلادي، وعضو اللجنة الدائمة للطوارئ المهندس عوض الدرسي أنه على استعداد للتعاون التام عن طريق فروعه وفقا للمبادئ السبعة للجمعية.

وأبدى دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني استعداده للدعم الكامل لهذه الجمعية لدورها في الجوانب الإنسانية.( وال – قرنادة) س ع

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