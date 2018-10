قال وزير الطاقة المغربي عزيز رباح، اليوم الاثنين، إن المغرب يستعد لاستدراج العروض في مشروع للغاز الطبيعي المسال بالجرف الأصفر قيمته 4.5 مليار دولار.

وكان الوزير المغربي قد أعلن أن قطاعي الطاقة والمعادن في بلاده يوفران إمكانات كبيرة، ويشكلان فرصة لجذب الاستثمارات اللازمة .

وقالت الحكومة المغربية، إن زيادة أسعار النفط والحماية التجارية عالميا، تضعان ضغوطا على الاقتصاد، في الوقت الذي تعد فيه البلاد مشروع ميزانية عام 2019.

The post المغرب يجهز عطاء مشروع غاز مسال قيمته 4.5 مليار دولار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية