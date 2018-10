قال وزير النفط الهندي، دارميندرا برادان، اليوم الاثنين، إن بلاده تلقت استثمارات قيمتها 59 مليار روبية (810.05 مليون دولار) في أحدث جولاتها لترسية تراخيص التنقيب عن النفط والغاز.

وقال وكيل وزارة النفط كابيل ديف تريباثي إن الهند ستطرح 14 رقعة نفط وغاز في جولة التراخيص التالية.

