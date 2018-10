قالت وزارة النفط العراقية في بيان، اليوم الإثنين، إن متوسط صادرات النفط من موانئ جنوب البلاد المطلة على الخليج، بلغ 3.560 مليون برميل يوميا فى سبتمبر بانخفاض طفيف عن متوسط أغسطس.

وكانت صادرات العراق فى أغسطس 3.583 مليون برميل يوميا .

