الشحومي: السوق الموازي يرتفع غير مكترثا بإعلانات المركزي

كشف الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق الأوراق المالية، سليمان الشحومي، عن ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي من جديد.

وقال الشحومي في تصريح خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “السوق الموازي يرتفع من جديد وغير مكترث بما يسمع من إعلانات البنك المركزي والبنوك التجارية عن تنفيذ عمليات فتح الاعتمادات والحولات بالسعر الجديد. يبدو أنهم يدركون تماما انه كلما تأخر البنك المركزي في المباشرة الفعلية لما تم الإعلان عنه وإقراره من إجراءات تسييرية لبيع العملة الأجنبية حتى وأن كانت بسعر غير السعر الرسمي سيذهب سوقهم إلى حيث يريدون، فليس الخبر كالعيان”.

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