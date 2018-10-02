اقتصاد

لجنة تبحث آفاق التعاون بمجال الاستثمار مع مصر

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

اطلعت لجنة الاستثمار المكلفة من قبل رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة محمد عبدالقادر ، بالتوجه الى مصر على نتائج زيارتها ولقاءاتها مع المعنيين هناك .

وقالت الهيئة العامة للنقل والمواصلات بالحكومة المؤقتة أن اللجنة خلال زيارتها عقدت اجتماعا مع وزارة الإستثمار والتعاون الدولي المصرية ، تم خلاله الإطلاع على تجارب الإستثمار بنظام B.O.T .

كما تم بحث التعاون آفاق التعاون المشترك بمجال الاستثمار والترويج للمشاريع ذات الطابع الاستثماري المزمع اقامتها من قبل الهيئة بالوزارات والهيئات والشركات المعنية في مصر .

واطلع الرئيس على أهم نقاط تقرير اللجنة ومناقشة سبل التعاون مع مصر.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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