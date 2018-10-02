أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 2/10/2018 وسعر الذهب والفضة

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 02 اكتوبر 2018 بشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.210 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد تراجع اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 6.080 دينار.

وهبط سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 6.680 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث 2

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.210 دينار 5.200 دينار اليورو 6.080 دينار 6.000 دينار الجنية الاسترليني 6.680 دينار 6.600 دينار الليرة التركية 0.940 دينار 0.860 دينار الدينار التونسي 1.920 دينار 1.840 دينار الجنية المصري 0.288 دينار 0.280 دينار الدولار الكندي 4.120 دينار 4.040 دينار الدينار الاردني 7.280 دينار 7.200 دينار حوالات دبي-تركيا 5.300 دينار –

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 143 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 166.8 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 190.6 دينار

كسر الفضة = 1.97 دينار

> اسعار الصكوك “غير متوفر”

بطاقات الفيزا دولار = – دينار كاش

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = – دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = – دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.