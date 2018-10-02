“عام النحس” على فيسبوك.. فضائح وخسارة مليارات

يعيش عملاق مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أسوأ أيامه، إذ عُد العام 2018 “عام النحس” بالنسبة للموقع ولمؤسسه “مارك زوكربرغ” الذي خسر أكثر من 9 مليارات من ثروته خلال فترة وجيزة جدا.

ولم تقتصر خسائر “فيسبوك” على هبوط أسهم الشركة بنسبة 10 بالمئة بل فجّر الأمر فضيحة لم تشهدها الشركة من قبل، حيث اتهمت الشركة بجمع بيانات 50 مليون حساب على “فيسبوك” دون علم المستخدمين بذلك على خلفية حصول شركة “كامبريدج أناليتيكا”، التي تعاقدت معها حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية عام 2016 للترويج لها على بيانات المستخدمين دون إذنهم.

وحذّر العديد من المختصين بشدة من وسائل التواصل الاجتماعي لأنها باتت تؤثر على مختلف مناحي الحياة، عبر معرفتها البيانات الضخمة، عن ملايين البشر وفي مختلف دول العالم دون رقيب أو حسيب.

بينما كشف تقرير صادم عرض حسابات الدخول الخاصة بموقع “فيسبوك” للبيع على مواقع “الويب المظلم” والذي يطلق عليه “دريم ماركت” وذلك مقابل ثلاثة دولارات وتسعين سنتا أميركيا، إذ تباع بيانات عناوين البريد الإلكتروني مقابل دولارين وسبعين سنتا أميركيا، وفق خبراء شركة “موني غورو”.

ونصح الخبراء في الشركة المستخدمين الراغبين بحماية أمن بياناتهم على فيسبوك باعتماد نظام التحقق المتعدد، بإرسال رسالة نصية قصيرة إلى هواتف المستخدمين مع “كود” خاص.

وكإجراء احترازي، أخرجت “فيسبوك” نحو 130 مليون مستخدم من حساباتهم، وطالبتهم بإعادة إدخال كلمات المرور الخاصة بهم.

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