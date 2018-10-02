مصر والجزائر تتفقان على تقليص دعم الوقود

اتفق وزيرا الطاقة والبترول المصري و الجزائري، على ضرورة أن يقلصا دعم الوقود أكثر، لخفض الإنفاق الحكومي وتعزيز كفاءة الطاقة، وذلك خلال لقائهما على هامش مؤتمر عربي للطاقة في مراكش.

وذكر وزير البترول المصري طارق الملا، خلال مؤتمر صحفي أن الدعم يشكل عبئا على الموازنة، إذ يستنزف أموالا يمكن إنفاقها على تحسين الخدمات الاجتماعية، مضيفا أن بلاده ستستمر بإلغاء الدعم الذي أنفقت عليه 30 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية، ما أدى إلى تشجيع تهريب الوقود.

وكانت مصر قد اتخذت إجراءات عدة في دعم الطاقة، بتخفيض الدعم وإجراءات مالية أخرى صعبة في إطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي، بقيمة اثني عشر مليار دولار بدأ عام ألفين وستة عشر.

وسيرا على النهج نفسه، قال وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني إن ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة يجب مواجهته بإصلاح نظام الدعم تدريجيا.

وتنفق الجزائر 15 مليار دولار سنويا على دعم النفط، بالإضافة إلى 15 مليار دولار أخرى، على دعم الغذاء والخدمات الصحية.

وعانت الجزائر من تراجع إيرادات الطاقة من 2014 إلى 2015، ما دفعها لزيادة أسعار البنزين، وتعهدها بإصلاح نظام الدعم، لكن مع الإبقاء على برنامج للرعاية الاجتماعية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية