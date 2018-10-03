رئيس هيئة الرقابة الإدارية يبحث مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية مشاريع حل نقص المياه عن بعض المناطق

البيضاء 03 أكتوبر 2018 (وال) – ألتقى معالي رئيس هيئة الرقابة الإدارية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي السيد عبدالسلام الحاسي، بمكتبة مع معالي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الليبية المؤقتة المهندس عوض الدرسي؛ وتناول الاجتماع مشكلة نقص المياه في بعض المناطق وتعثر استكمال بعض المشاريع والتي تساهم في حل مشكلة تلك المناطق .

وحضر الاجتماع أحد المهندسين بالمكتب الاستشاري التابع للمؤسسة، والسيد مدير عام إدارة الرقابة علي الهيئات والشركات.

واستعرض السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية والمهندس المختص من المكتب الإستشاري، المشاريع المتوقفة والتي تم التعاقد عليها لحل مشكلة المياه في المنطقة الممتدة من خزان المقزحة إلى مدينة المرج.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية بأن هذا المشروع من المستهدف أن يضخ 40.000 ألف متر مكعب يومياً منها 20.000 للمناطق من المقزحة إلى الابيار، و20.000 إلى مدينة المرج، وأن هذا المشروع في المرحلة الأولى تم انجاز نسبة 86% منه والشركة المتعاقدة مستعدة لاستكمال المشروع، والمرحلة الثانية مسافتها 15 كم يحتاج لتعاقد وتخصيص مبالغ مالية للبدء في تنفيذه.

وتحدث السيد مدير عام إدارة الرقابة على الهيئات والشركات وأكد على أن هذه المشاريع وغيرها لابد أن يتم التنسيق فيها مع الجهات الفنية المختصة وضرورة متابعة المقاولين المنفذين لها لأن أغلب المشاريع يتم تنفيذ جزء منها وتتوقف .

وأكد السيد رئيس الهيئة على ضرورة أن يكون هناك خطط موضوعة ومدروسة ومعتمدة من مجلس الوزراء لضمان نجاح هذه المشاريع.

وأشار السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية، إلى أنهم يتطلعون لانجاز هذه المشاريع المهمة وتعاون كافة الجهات من أجل حث الحكومة لتوفير متطلبات هذه المشاريع والتعاقد مع الشركات القادرة للقضاء على المشاكل التي يوجهها المواطن في تلك المناطق من نقص المياه وبعضها يتغذى من آبار ملوثه بنسب تؤدي إلى كوارث بيئية وصحية . (وال – البيضاء) س ع/ ع ع

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