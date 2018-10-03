اقتصاد

مصرف الصحاري يفعل منظومة الحولات السريعة “ويسترن يونيون “

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

أعلن مصرف الصحارى إعادة تفعيل منظومة الحولات السريعة “ويسترن يونيون “في الفروع الخاصة بتقديم هذه الخدمة .

وأوضح المصرف على صفحته الرسمية الثلاثاء، إن الحوالات السريعة الخاصة متاحة الآن  لمخصصات أرباب الاسر, ومخصصات الحوالات للأغراض الشخصية بقيمة   10 آلالف دولار للشخص بناءً على منشور رقم 9  لمصرف ليبيا المركزي  للعام الحالي .

من جهته قرر المصرف المركزي  رفع سقف  الحوالات السريعة (ويسترن يونيون، موني قرام)  إلى 5 آلاف  دولار للحوالة الواحدة .

يذكر أن المجلس الرئاسي قرر في سبتمبر الماضي تحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بما نسبته 183% بما يساوي يساوي 3.9دينار للدولار وفق حزمة الاصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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