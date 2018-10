أسعار الذهب تصل لأعلى مستوياتها بفعل تراجع الدولار

المتوسط:

وصلت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في أسبوع، الأربعاء، مع تراجع الدولار، في حين تلقى الطلب على المعدن كملاذ آمن دفعة من المخاوف المتعلقة بخطط إيطاليا لمعالجة عجز الميزانية.

وتأثرت الشهية للمخاطرة سلبا بعد أن أبدى مسؤولو الاتحاد الأوروبي بواعث قلق بخصوص خطط الميزانية الإيطالية التي ستزيد العجز زيادة كبيرة. وجدد ذلك المخاوف من أزمة ديون في منطقة اليورو.

لكن مشاعر القلق هدأت بفعل أنباء أن إيطاليا ستخفض عجز الميزانية بوتيرة أسرع من المتوقع.

وفي الساعة 05:05 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1205.66 دولار للأوقية (الأونصة).

وفي وقت سابق من الجلسة لامس المعدن ذروته في أسبوع عند 1208.31 دولار. وصعد الذهب 1.3 بالمئة، الثلاثاء، في أكبر مكاسبه المئوية منذ 24 أغسطس.

وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة لتسجل 1209.50 دولار للأوقية. ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقايل سلة من ستعملات رئيسية، 0.2 بالمئة.

وصعدت الفضة 0.7 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.74 دولار للأوقية، لتحوم قرب مستوى 14.90 دولار المسجل في الجلسة السابقة، وهو الأعلى في أكثر من شهر.

