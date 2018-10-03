عاجل: دولة رئيس الحكومة المؤقتة السيد عبدالله الثني: إذا لم تستقم الأوضاع في مطار بنينا في بحر أسبوع فالرحلات المحلية والدولية ستعود إلى مطار الأبرق

البيضاء 03 أكتوبر 2018 (وال) – أعلن دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء أنه إذا لم تستقم الأوضاع الأمنية والإدارية والتشغيلية في مطار بنينا الدولي ببنغازي في بحر أسبوع من الآن فإن الرحلات المحلية والدولية ستعود إلى مطار الأبرق بالبيضاء.

وقال دولته خلال ترأسه لاجتماع أعلن خلال معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم خليفة بوشناف الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2018 – 2019 – 2020 لأول مرة في تاريخها، بحضور قادة وزارة الداخلية من مدراء الأمن ومدراء الإدارات العامة والمكاتب، في القاعة التاريخية لقبة البرلمان بمدينة البيضاء،” إننا أصدرنا تعليماتنا لرئيس الهيأة العامة للمواصلات والنقل في الحكومة المؤقتة بنقل الرحلات إلى مطار الأبرق مجددا في حال لم تستقم الأمور في هذا المطار في بحر أسبوع”.

وأكد دولته خلال الاجتماع الذي حضره رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني ووكيل عام وزارة الداخلية العقيد ميلود جواد سليمان أن ” على أهالي وحكماء وعقلاء منطقة بنينا ومدينة بنغازي وضع حد لما يحدث هناك ومساندة قوى الأمن في حماية المطار ومنع الفساد الذي يحدث من خلاله تلاعب في آليات سفر الموطنين”.

وحث دولته على ضرورة الاهتمام بمنافذ البلاد وملف الهجرة غير الشرعية لافتا إلى أن مطار بنينا الدولي ببنغازي يعاني من سوء الإدارة والفساد بما يعطل مصالح الناس.(وال – البيضاء) إ م/ أ د

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