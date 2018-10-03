صنع الله: تطبيق القانون يضمن لليبيا الاستمرار

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إن تطبيق سيادة القانون أمر أساسي لضمان استمرار الدولة الليبية.

وأضاف صنع الله بكلمة خلال مشاركته في قمة أسبوع الطاقة في موسكو، إن بعض الأطراف الليبية بما فيها مؤسسة النفط الموازية والجهات الدولية التي تؤيدها، تحاول الالتفاف على سيادة القانون.

وأكد أن الوطنية للنفط وشركات النفط الدولية والمجتمع الدولي يعملون باستمرار لتفادي وقوع أي تجاوزات للقانون، معربا عن أمله في أن تلعب روسيا دورا هاما بهذا الجانب.

ودعا صنع الله، إلى بدء حقبة جديدة من التعاون بين شركات الصناعات النفطية الروسية ونظيرتها الليبية، وذلك بناء على الدعم الدبلوماسي الروسي المتواصل لسيادة القانون.

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