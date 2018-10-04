ليبيا تشارك بورشة عمل حول “تطوير قطاع النفط” في لندن 

أخبار ليبيا 24 – خاص

شارك رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، في ورشة عمل تم تنظيمها من قبل شركتي هيونداي و وود في لندن.

وقد تمحورت الورشة العمل – التي أقيمت يوم أمس الإثنين – حول مختلف المشاريع التنموية – الاقتصادية منها والتقنية للصناعات النفطية والبتروكيميائية ومشاريع التكرير.

وقدمت شركتا هيونداي و وود عروضاً عن نشاطاتهما في مجال الدراسات والتصاميم الهندسية وتنفيذ مشروعات التصنيع وإمكانية الاستفادة منها في تطوير الصناعات النفطية في ليبيا.

وتطرّقت شركة وود إلى البحوث والتوقعات المتعلقة بالسوق، بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية للتصنيع والمشاريع البتروكيميائية.

وقامت المؤسسة الوطنية للنفط سابقًا بوضع استراتيجية عامة للصناعات النفطية في ليبيا، مع استعراض كيفية زيادة العائد الاقتصادي من كل برميل من النفط، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة. إلا أن هذا المخطط يبقى معلقاً منذ عام 2014 بسبب الانقسامات السياسية في البلاد وعدم توفير الميزانيات المطلوبة.

وتمثل ورشة العمل هذه انطلاقة جديدة للمشروعات المقترحة في الاستراتيجية العامة.

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