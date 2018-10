تصريحات الحكومة الإيطالية يهبط بأسعار الذهب

المتوسط:

تدهورت أسعار الذهب، الأربعاء، بعد أن أشارت إيطاليا إلى استعدادها لخفض عجز ميزانيتها وديونها، مما هدأ مخاوف المستثمرين، وحفز إقبالا واسعا على الأصول عالية المخاطر.

وفي الساعة 17:47 بتوقيت غرينتش، انخفض السعر الفوري للذهب 0.3 بالمئة إلى 1199.56 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 1208.31 دولار في وقت سابق من الجلسة، وفق ما نقلت رويترز.

وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة للتسليم في ديسمبر في التسوية 4.10 دولار، أو 0.34 بالمئة، إلى 1202.90 دولار للأوقية.

وارتفعت الأسهم الأوروبية والسندات الإيطالية بعدما تعهدت روما بتقليص العجز في الميزانية خلال السنوات المقبلة.

وانخفضت أسعار الذهب في الأشهر الستة الأخيرة، لتخسر ما يزيد على 11 بالمئة، لأسباب على رأسها ارتفاع الدولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.67 دولار للأوقية لتحوم قرب مستوى 14.91 دولار المسجل في الجلسة السابقة، وهو الأعلى في أكثر من شهر.

