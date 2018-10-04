البنك الدولي: 7.2% معدل النمو المتوقع في ليبيا بنهاية 2018

توقع تقرير حديث للبنك الدولي، اليوم الأربعاء، تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا إلى 7.2% العام الحالي.

وأشار، التقرير الشهري للمؤسسة المالية الدولية، إلى «أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع خلال عامي 2019 و2020 بنسبة 6.8 و2.5 % على الترتيب».

وحذر البنك الدولي من أن «التوترات الجيوسياسية المتزايدة في دول رئيسية منتجة للنفط بما في ذلك ليبيا والعراق وأنغولا قد تؤدي إلى تقلبات في أسعار الخام»

كانت المؤسسة الوطنية للنفط ، أعلنت مؤخرا ارتفاع إيرادات النفط إلى 13.6 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وتوقع البنك الدولي انتعاش الأداء الاقتصادي وجهود الإعمار في بلدان الصراعات مثل ليبيا واليمن وسورية إذا تم تنفيذ الإصلاحات الضرورية.

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