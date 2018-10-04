الفيتوري: معدل النمو الاقتصادي في ليبيا غير دقيق

كشف أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي أ.د. عطية المهدي الفيتوري، عن عدم دقة ما جاء في تقرير بشأن معدل النمو الاقتصادي في ليبيا عن سنة 2018.

وقال الفيتوري في ورقة تحليلية بعنوان “نمو الاقتصاد الليبي” –خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منها- “نشر صندوق النقد الدولي أن معدل النمو الاقتصادي في ليبيا عن سنة 2018 وصل إلى 16.4% . وهذا يعنى أن كمية السلع والخدمات التي أنتجها الاقتصاد عام 2018 تزيد عن تلك التي أنتجها عام 2017 بمعدل 16.4%، وهذا الكلام غير دقيق، إذ إن السبب الوحيد في ذلك هو النمو في استخراج النفط الخام من باطن الأرض فقط ، أما الإنتاج الحقيقي من القطاع الصناعي والزراعي والتشييد ، وغيره من النشاطات الاقتصادية ، لم تنمو بل منها الذي انكمش . متوسط إنتاج النفط عام 2017 كان 820 ألف برميل يوميا . عام 2018 تجاوز الإنتاج 1.1 مليون برميل يوميا . وبالتالي كل النمو آتى بسبب زيادة إنتاج النفط . وهنا يجب التنويه انه لا اثر للأسعار أي أن النمو الحقيقي لا يأخذ في الاعتبار التغير في الأسعار”.

وتابع الفيتوري، “نحن نعرف كيف يتم حساب معدلات النمو وهناك حساب إلى عام 2020، طريقة الحساب هي توقعات أو إسقاطاتPROJECTIONS يتم تحديثها كلما سنحت لهم الفرصة بإصدار البيانات الفعلية من الهيئة العامة للمعلومات في ليبيا ، فمثلا سنة 2018 لم تنتهي بعد ، وهذا يعنى أن بيانات الصندوق هي توقعات . أخر بيانات حقيقية نشرت عن الناتج المحلى الإجمالي الليبي كانت عن سنة 2012، الأسباب في عدم وجود بيانات حقيقية عن الدخل هي كثيرة منها انقسام البلد وعدم القدرة على جمع بيانات عن كل القطاعات في ليبيا، ضعف طريقة جمع البيانات، عدم وجود الجهاز المؤهل …الخ”.

وأضاف، “إظهار الاقتصاد الليبي بأنه اقتصاد منتعش ويحقق أعلى مستويات النمو، في حين في أماكن أخرى يتعرض الصندوق للازمات التي يمر بها الاقتصاد الليبي وخاصة قطاعات الإنتاج الحقيقية؛ الصناعات والزراعة والتشييد، وغياب السيولة الكافية، وغياب الأمن اللازم .. ..الخ ، كيف لاقتصاد يعانى من هذه الأزمات وفى نفس الوقت يقول بأنه اقتصاد منتعش ويحقق أعلى مستويات النمو. في نظري إما أن الذين يكتبون التقارير هم أشخاص لا تنسيق بينهم أو هو نوع من الخداع أو الإيهام لا اعرف السبب في ذلك، وعليه يجب ألا نأخذ ما ينشره الصندوق أو غيره من المؤسسات على أنه حقيقة نتعامل معها دون نقاش، وإنما علينا مناقشة وتصحيح ما يرد من هذه المؤسسات وبما يؤدى إلى إحداث نمو حقيقي في قطاعات الإنتاج غير النفطي”.

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