اقتصاد

3 دول خليجية تُقرّر دعم اقتصاد البحرين

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توقعت وسائل إعلام خليجية عدة أن يبدأ مسؤولين ماليين في ثلاث دول خليجية اعتبارا من يوم الأحد المقبل زيارة رسمية إلى مملكة البحرين للتباحث مع كبار المسؤولين في الحكومة البحرينية للتباحث بشأن تقديم المساعدة المالية للاقتصاد البحريني الذي عانى من تباطؤ في السنوات الأخيرة، فيما نسبت صحيفة “الراي” الكويتية إلى مصادر لم تسمها القول إن وزراء من السعودية والإمارات والكويت سيوقعون مع مسؤولين بحرينيين اتفاقية دعم مالي تصل إلى عشر مليارات دولار أميركي.

وكانت الدول الخليجية الثلاث قد أمّنت دعما ماليا قوياً عام 2011 بعد موجة اضطرابات اتضح صلة إيران بها، وهو ما أثر بشكل عميق على الاقتصاد البحريني، علما أن البحرين مواردها النفطية تكفي لسد الاحتياجات اليومية للبحرينيين من وقود السيارات، ووقود المصانع، وغاز المنازل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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