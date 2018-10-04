3 دول خليجية تُقرّر دعم اقتصاد البحرين

توقعت وسائل إعلام خليجية عدة أن يبدأ مسؤولين ماليين في ثلاث دول خليجية اعتبارا من يوم الأحد المقبل زيارة رسمية إلى مملكة البحرين للتباحث مع كبار المسؤولين في الحكومة البحرينية للتباحث بشأن تقديم المساعدة المالية للاقتصاد البحريني الذي عانى من تباطؤ في السنوات الأخيرة، فيما نسبت صحيفة “الراي” الكويتية إلى مصادر لم تسمها القول إن وزراء من السعودية والإمارات والكويت سيوقعون مع مسؤولين بحرينيين اتفاقية دعم مالي تصل إلى عشر مليارات دولار أميركي.

وكانت الدول الخليجية الثلاث قد أمّنت دعما ماليا قوياً عام 2011 بعد موجة اضطرابات اتضح صلة إيران بها، وهو ما أثر بشكل عميق على الاقتصاد البحريني، علما أن البحرين مواردها النفطية تكفي لسد الاحتياجات اليومية للبحرينيين من وقود السيارات، ووقود المصانع، وغاز المنازل.

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