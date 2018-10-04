تجهيز معمل للطاقات المتجددة في المعهد العالي لشؤون الطاقة أجخرة

أخبار ليبيا24

جهزت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “أو إم في” معمل وورشة تعنى بدراسات الطاقات المتجددة بالمعهد العالي لشؤون الطاقة أجخرة.

وقال أخصائي برامج التنمية المستدامة في المؤسسة الوطنية للنفط عادل بن قبلية إن المعمل والقاعات الدراسية جاهزة لاستقبال طلبة فصل الخريف الحالي.

وأكد بن قبلية على الدور الهام الذي سيلعبه المعمل في زيادة التحصيل العلمي والفني لدى الطلب، موضحًا أن تجهيز المعمل يأتي ضمن برنامج المؤسسة الوطنية للنفط لمشاريع التنمية المستدامة المتجددة بمنطقة الواحات.

ولفت إلى أن المعمل يحتوي على معمل متكامل للطاقات المتجددة والمستدامة وأيضا تجهيز قاعات محاضرات بالإضافة لمعامل مجهزة بلوحات شمسية، وعدد من توربينات الرياح وسخانات المياه الشمسية وغيرها من الأجهزة الحديثة هي الأولى من نوعها في منطقة الواحات.

يشار إلى أن برنامج المؤسسة الوطنية يركز على تطوير الموارد البشرية و دعم التعليم والتعريف بعلوم الطاقات المتجددة والطاقات البديلة في منطقة الواحات وفي كافة أنحاء ليبيا.

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