مبعوث الأمم المتحدة: إصلاح الاقتصاد على رأس الأولويات فى اليمن

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيث، اليوم الخميس، إن أفضل سبيل لحل الأزمة الإنسانية فى البلاد هو إصلاح الاقتصاد، ومن ثم فإن الحد من هبوط العملة المحلية الريال يأتى على رأس الأولويات الدولية.

وأضاف أن الأمم المتحدة تناقش خطة طارئة للحد من هبوط الريال واستعادة الثقة فى الاقتصاد.

وتابع جريفيث لرويترز: “داخل الأمم المتحدة، نتحدث عن الحاجة لمثل هذه الخطة الرئيسية، مجموعة من الإجراءات الفورية التى تتخذ على مدى أسابيع يمكن أن يجتمع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ووكالات الأمم المتحدة، والخليج بالطبع، وحكومة اليمن لمناقشتها.

