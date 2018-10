اتفقت السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة على تقديم عشرة مليارات دولار للبحرين لدعم احتياجاتها التمويلية، فى الوقت الذى تبدأ فيه تنفيذ برنامج مالى يهدف إلى القضاء على عجز ميزانيتها بحلول 2022.

وتضررت المالية العامة للبحرين بشدة بفعل هبوط أسعار النفط فى 2014، وتحتاج المملكة إلى مساعدة جيرانها لتفادى نشوب أزمة مالية جراء ارتفاع الدين العام

