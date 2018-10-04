رئيس فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي لـ(وال): أغلب مخابز المدينة استلمت حصتها كاملة من مادة الدقيق

بنغازي 04 أكتوبر 2018 (وال) قال رئيس فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي، عقيد صالح الكاديكي – لوكالة الأنباء الليبية-أن أغلب المخابز استلمت الكمية المخصصة لها من مادة الدقيق، غير ما كان في السابق عندما كان المخبر يستلم في 100 كيس من الدقيق، حاليا وزارة الاقتصاد والسلعة التموينية تصرف الكمية المخصصة من الدقيق بالكامل لكل مخبز، مما أدى إلى توفر رغيف الخبز بشكل ممتاز في المدينة.

وأضاف الكاديكي أننا كلفنا مجموعة من قبل إدارة فرع الحرس البلدي تعمل مع لجنة ضبط الشارع العام، فيما يخص اختصاصات الحرس البلدي وعلى رأسها المخابز، من توفير مادة الدقيق، لتوفير رغيف الخبز للمواطن، بالسعر المعتمد، والوزن، وعلى عدد ساعات دوام المخابز في الفترة الصباحية والمسائية بالتناوب، حتى يكون رغيف الخبر متوفر بالمخابز طول ساعات اليوم.

وناشد الكاديكي أن على المواطنين ضرورة التعاون مع جهاز الحرس البلدي، وباقي الاجهزة الامنية، فيما يخص أي مخالفة يراها، مثل سعر رغيف الخبز غير صحيحة، أو وزنه، أو أن المخبز استلم حصته من الدقيق ولم يفتح أبوابه، يأتي إلى أقرب مركز حرس بلدي، أو وحدة المخابز بالحرس في منطقة المحيشي، ويتقدم بطلب شكوى، وسيتم التعامل مع الشكوى بشكل فوري، وخروج الدوريات للمكان المخالف في الحال، واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

وأشار رئيس جهاز الحرس البلدي نحن أقفلنا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد تم إلغاء ترخيص عدد 95 مخبز وإقفالهم، لاستلامهم مادة الدقيق وبيعه، وعدم تصنيعه لخبز. (وال-بنغازي) ع ط/ س ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال