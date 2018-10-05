الدولار الأمريكي يستقر واليورو والباوند يرتفعان بالسوق السوداء

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي على ارتفاع مقابل الدينار الليبي في ختام تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.320 دينار ليبي للبيع و 5.300 دينار للشراء، ويتجه الدولار خلال الايام الأخيرة للإستقرار فوق مستوى الـ5 دينار في محاولة لتثبيت السعر عند هذا المستوى.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر 5.320 دينار وارتفع بشكل طفيف ل5.340 دينار لكنه تراجع عند الاغلاق الرسمي إلى5.320 دينار.

وارتفع سعر اليورو للبيع في ختام السوق الموازي إلى 6.170 دينار، بينما صعد الجنية الاسترليني إلى 6.800 دينار.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أصدر مؤخراً آلية تنفيذ الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي لأغراض الاعتمادات المستندية والشخصية.

وفقد الدولار الأمريكي الكثير من قيمته خلال أواخر الشهر الماضي لأول مرة منذ شهر فبراير الماضي، ويأتي هذه التراجع للدولار بعد تراجع حدة التوترات في العاصمة، وكذا الإعلان عن الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج من مصرف ليبيا المركزي.

وتشهد السوق الموازية في ليبيا حالياً سعرا ثالثا للدينار مقابل العملات الدولية إلى جانب السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.