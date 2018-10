الذهب يُسجل أطول موجة خسائر منذ 20 عاماً

انخفض سعر الذهب إلى أدنى مستوى له في الأسابيع الـ 6 الماضية، تزامناً مع ارتفاع سعر صرف الدولار، عقب بيانات اقتصادية أمريكية دعمت نية البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد.

حيث سجل الذهب أطول موجة خسائر شهرية منذ يناير 1997، اعتبرت الأطول منذ 20 عاماً، إذ انخفض بنسبة 6.1% خلال شهر سبتمبر الماضي، مسجلا سادس خسارة شهرية على التوالي، إلا أن المعدن النفيس لم يسجل تغييرا يذكر في المعاملات الفورية، وأغلق عند مستوى 1182 دولارا للأوقية.

وقارب سعر شراء الذهب أدنى مستوى له منذ منتصف أغسطس الماضي في تداولات الجمعة الماضية، عند مستوى 34.1 دولار للأوقية، إلا أنه انخفض في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 1.0% إلى 20.1 دولار للأوقية.

كما ارتفع الدولار أمام العملات الأخرى تزامنا مع بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي، التي أظهرت تسارعاً في الربع الثاني من العام بأسرع وتيرة خلال 4 سنوات.

