الهيئة الليبية للإغاثة مراسم تسليم واستلام لمهام المراقب المالي بالهيئة الليبية للإغاثة

بنغازي 05 أكتوبر 2018 (وال) – أقامت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية ببنغازي صباح اليوم احتفالية في مكتب رئيس الهيئة؛ بمناسبة مراسم التسليم والاستلام بين المراقب المالي السابق، السيد بوبكر بوجازية، والمراقب المالي المكلف مؤخــرا،ً السيدة عطيات العمامي.

وألقى رئيس مجلس الإدارة، السيد حسين عيسى الفلاح، كلمة شكر وتقدير للمراقب المالي طيلة فترة عمله بالهيئة.

كما ألقى مدير الشؤون الإدارية والمالية وعضو مجلس الإدارة، السيد سعد موسى العبار كلمة نيابة عن باقي مدراء الإدارات والأقسام والموظفين شاكراً فيها المراقب المالي على كل مجهوداته موضحاً ما قدمه لمصلحة الهيئة وموظفيها.

وحــضر الاحتفالية رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقــسام، وموظفي قسم الشؤون المالية بالهيئة، ومدير مكتب العمل بنغازى، السيد صالح الشـبلـى.(وال – بنغازي ) هـ ع / س ع

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