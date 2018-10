أغنى رجل في العالم.. “الثانية بـ2500 دولار”

عام 2017، تصدر مؤسس موقع أمازون، جيف بيزوس، قائمة أغنياء العالم، بثروة تفوق 90 مليار دولار، مزيحا بذلك مدير ومؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، من الصدارة لأول مرة.

وساعدت طفرة في أسهم شركة “أمازون”، خلال الآونة الأخيرة، بيزوس، على أن يصبح أغنى رجل على الأرض.

وحسب قائمة فوربس لأغنياء العالم التي صدرت في أكتوبر الحالي فإن ثروة بيزوس بلغت 160 مليار دولار أميركي ومنحته المركز الأول متقدما بفارق كبير على مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس الذي تبلغ ثروته 97 مليار دولار أميركي.

وأنجز موقع “بيزنس إنسايدر” عملية حسابية لما يجنيه بيزوس، في السنة والشهر والأسبوع واليوم والساعة والدقيقة، والثانية أيضا، اعتمادا على تصنيف مجلة “فوربس”.

واحتسب الموقع الفارق بين المكاسب السنوية لبيزوس في أكتوبر 2017 ونفس الشهر من عام 2018 حسب تقديرات قائمة أغنى 400 شخص في العالم التي تعدها مجلة فوربس.

وبلغت المكاسب السنوية لرجل الأعمال الأميركي 78.5 مليار دولار، مما يعني 6 مليارات ونصف المليار في الشهر، وما يقارب مليار ونصف المليار في الأسبوع.

ويكسب الرجل، البالغ من العمر 54 عاما، نحو 215 مليون دولار في اليوم، أي 8 ملايين في الساعة، و150 ألف دولار في الدقيقة، وبذلك، فإن أرباح الرجل في الثانية تناهز 2500 دولار، وهو ما يعادل راتب شهر أو شهور عدة لدى موظفين آخرين.

