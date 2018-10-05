تويوتا تسحب 2.4 مليون سيارة هجينة

وأعلنت عملاقة صناعة السيارات، الجمعة، عملية سحب السيارت الهجينة التي تجمع بين استخدام الوقود النفطي والكهرباء، بعد شهر من قرار مماثل.

فقد أعلنت المجموعة، في سبتمبر الماضي، أنها ستسحب أكثر من مليون سيارة هجينة من أسواق في أنحاء العالم، بعد الكشف عن مشكلة فنية يمكن أن تتسبب بحرائق.

وعملية السحب الأخيرة تطال عدة طرازات من السيارتين الهجينتين بريوس وأوريس والتي تم إنتاجها بين أكتوبر 2008 ونوفمبر 2014 مع أكثر من مليون سيارة في اليابان.

وتشمل عملية السحب أيضا 830 ألف سيارة في أميركا الشمالية و290 ألف سيارة في أوروبا و3 آلاف سيارة في الصين والبقية في أنحاء أخرى من العالم.

وأعلنت تويوتا في بيان إن السيارات التي طالتها إجراءات السحب كانت مشمولة في عملية سحب سابقة في 2014 و2015 لكن أعمال “التصليح التي أجريت آنذاك لم تتوقع الوضع الجديد الذي تم رصده في عملية السحب الحالية”.

وأضاف البيان إن المشكلة الجديدة تنشأ عندما لا تدخل السيارات في “وضع فشل القيادة الآمنة كما هو مقصود”.

وأوضحت تويوتا “عندما يحصل ذلك يمكن أن يتعطل تشغيل السيارة وتتوقف. وفيما يستمر عمل المقود والمكابح إلا أن توقف السيارة أثناء القيادة بسرعات مرتفعة يمكن أن يزيد مخاطر حصول حوادث تصادم”.

وقالت وزارة النقل اليابانية إن تويوتا أفادت عن ثلاثة أعطال محليا متعلقة بالمشكلة لكن بدون أن تتسبب بحوادث.

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