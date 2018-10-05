سعر الدولار يتجه لأعلى مستوى في 10 أسابيع

لندن (رويترز) – اتجه الدولار نحو بلوغ أعلى مستوى في عشرة أسابيع يوم الجمعة قبل بيانات الوظائف الأمريكية الشهرية التي يأمل المستثمرون أن تسلط الضوء على مدى طول فترة دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية في الفترة المقبلة.

ويتفوق الدولار في أدائه على غيره من العملات الكبرى في الوقت الذي يواصل فيه الاقتصاد الأمريكي النمو بقوة، بينما جاءت بيانات خلال الآونة الأخيرة في اقتصادات أخرى كبيرة بينها منطقة اليورو دون التوقعات.

ويترقب المستثمرون إشارات على ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة مع اتجاه شركات من بينها أمازون لزيادة الحد الأدنى للأجور. وستعطي بيانات الوظائف في القطاعات في غير الزراعية لشهر سبتمبر أيلول يوم الجمعة إشارات جديدة على نمو الأجور ومتانة سوق العمل.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات 0.1 بالمئة إلى 95.804.

وانخفض الدولار الاسترالي، الذي ينظر إليه في الغالب على أنه قياس للإقبال على المخاطرة، 0.3 بالمئة إلى 0.7054 دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى في 32 شهرا.

وهبط الدولار الاسترالي 2.1 بالمئة هذا الشهر بعدما واصل خسائره للجلسة الرابعة على التوالي.

ونزل اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1497 دولار. واليورو منخفض بنحو 0.8 بالمئة مقابل الدولار هذا الشهر.

وارتفع الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل اليورو يوم الجمعة. وبلغ الاسترليني 88.14 سنتا للدولار، وهو أعلى مستوى منذ التاسع من يوليو تموز.