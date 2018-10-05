صنع الله يبحث التعاون الثنائي في مجال الصناعات النفطية مع روسيا

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله مع الممثل الخاص لرئيس جمهورية روسيا الإتحادية لبلدان الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف ، في موسكو ، المصالح المشتركة بين شركات الصناعة النفطية بين البلدين والمقدرة بمليارات الدولارات .

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي تم بتاريخ 3-9-2018 بموسكو ، حسب بيان المؤسسة الرسمي على صفحتها الخاصة بموقع التواصل “فيسبوك” على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسة الوطنية للنفط بصفتها الجهة القانونية الوحيدة المسؤولة عن عمليات الاستكشاف والانتاج والتصدير للنفط والغاز في ليبيا.

وقد شارك صنع الله في قمة أسبوع الطاقة بالعاصمة الروسية موسكو، حيث عقد اجتماعات مع الأمين العام لمنظمة الأوبك، السيد محمد باركيندو، والعديد من شركات النفط الروسية الدولية مثل تاتنفت وروسجيو.

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