صنع الله يبحث مع “تاتنفت” الروسية استئناف عملها بليبيا

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله مع النائب الأول لرئيس شركة “تاتنفت” الروسية، “رستم مينيخانوف” استئناف عمل الشركة في ليبيا، وسبل التعاون المشترك بينهما.

وعبر “مينيخانوف” خلال اجتماعه بصنع الله، الخميس، على هامش الأسبوع الروسي للطاقة عن رغبة الشركة في التعاون مع المؤسسة في مجال النفط والغاز، وفق ما نشر على الموقع الرسمي للمؤسسة.

من جهته أكد صنع الله، أنه سيسهل إجراءات عودة الشركة للعمل، مشددا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الروسية في تطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا.

يشار إلى أن الشركات الروسية تركت العمل بليبيا مند العام 2011؛ بسبب الأحداث التي وقعت في البلاد آنذاك.

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