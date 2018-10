وزير الطاقة الروسي: ندعم الوطنية للنفط

المتوسط:

أعرب وزير الطاقة الروسي، الكسندر نوفاك، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، عن دعمه الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط ومساندتها في مطالبتها باحترام سيادة القانون والالتزام بمبدأ الشفافية في ليبيا.

وناقش كلا الطرفين، خلال اجتماعهما في موسكو على هامش قمة أسبوع الطاقة الروسي، الدور الهام الذي تضطلع به الشركات الروسية في قطاع النفط والغاز في ليبيا، إضافة إلى حجم التبادل التجاري الذي تجاوز قيمته 10 مليار دولار أمريكي.

كما تناول الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خصوصا في مجال استخراج الزيت الثقيل – والذي يندرج ضمن أبرز اختصاصات الشركات الروسية.

وأكد نوفاك لصنع الله بأن الحكومة الروسية ستجري تحقيقيات وستعمل على إعاقة أي محاولات لشركات روسية لعقد صفقات غير مشروعة مع المؤسسات الموازية، وتلك التي تعتبر غير قانونية وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتقدم صنع الله بالشكر إلى الوزير على دعوته للمشاركة في أسبوع الطاقة الروسي وعلى الدعم الذي تقدمه الحكومة الروسية لمجلس الإدارة خلال هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.

وحضر الاجتماع من جانب المؤسسة الوطنية للنفط المهندس أبو القاسم شنقير عضو مجلس الإدارة، ومن الجانب الروسي حضر الاجتماع أيضاً السيد دميتري كابنيك، مساعد وزير الطاقة، والسيدة آنا فاسيلي ييريومنكو نائب مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الطاقة الروسية.

