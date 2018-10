هبوط البطالة في أميركا لأدنى مستوياتها خلال 49 عاماً

المتوسط:

استطاع الاقتصاد الأميركي إضافة 134 ألف وظيفة، مقابل التوقعات عند 185 ألف وظيفة، والقراءة السابقة تم رفعها من 201 ألف وظيفة إلى 270 ألف وظيفة.

وانخفض معدل البطالة في سبتمبر إلى 3.7% وهو أدنى مستوى منذ عام 1969 أي 49 عاما، مقابل التوقعات عند 3.8%، القراءة السابقة عند 3.9%.

وجاءت الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي عند 121 ألف وظيفة، التوقعات عند 180 ألف وظيفة، القراءة السابقة عند 254 ألفا.

ووصل معدل مشاركة اليد العاملة الأميركية في سبتمبر عند 62.7%.

وفقا لبيانات وزارة العمل الصادرة الجمعة، ارتفع متوسط أجر العاملين الأميركيين في الساعة 0.3% إلى 27.24 دولار في الساعة. فيما تباطأ المعدل السنوي لنمو الأجور في الساعة إلى 2.8% من أعلى مستوياته في تسعة أعوام عند 2.9%، بينما استقر عدد ساعات العمل الأسبوعية عند 34.5 ساعة.

