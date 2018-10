ارتفاع العجز التجاري الأمريكي لأعلى مستوى خلال أغسطس

المتوسط:

تفاقم العجز التجاري الأمريكي إلى أعلى مستوى في ستة أشهر خلال أغسطس آب مع تسجيل المزيد من الانخفاض في حجم الصادرات في ظل تقلص شحنات فول الصويا في الوقت الذي بلغت فيه الواردات مستوى قياسيا مرتفعا على نحو يرجح أن التجارة قد تضغط على النمو الاقتصادي في الربع الثالث.

وقالت وزارة التجارة يوم الجمعة إن العجز التجاري ارتفع 6.4 بالمئة إلى 53.2 مليار دولار في زيادة للشهر الثالث على التوالي. وجرى تعديل بيانات يوليو تموز لتظهر ارتفاع العجز التجاري إلى 50 مليار دولار بدلا من 50.1 مليار.

وقفز العجز في تجارة السلع مع الصين، والذي يتسم بالحساسية السياسية، 4.7 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 38.6 مليار دولار.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع العجز التجاري الإجمالي إلى 53.5 مليار دولار في أغسطس آب.

وبعد التعديل في ضوء التضخم، ارتفع العجز التجاري إلى 86.3 مليار دولار في أغسطس آب، وهو أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2006، من 82.4 مليار في يوليو تموز.

وانخفضت صادرات السلع والخدمات 0.8 بالمئة إلى 209.4 مليار دولار في أغسطس آب. وهبطت صادرات فول الصويا مليار دولار وشحنات النفط الخام 0.9 مليار دولار.

وزادت واردات السلع والخدمات 0.6 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 262.7 مليار دولار في أغسطس آب.

