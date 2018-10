هبوط الأسهم الأوروبية باستمرار مخاوف رفع أسعار الفائدة الأمريكية

المتوسط:

عانت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة أكبر خسارة أسبوعية في شهر في ظل استمرار المخاوف بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أسرع من المتوقع لمنع نمو تضخمي للاقتصاد بعد أن هبط معدل البطالة في الولايات المتحدة ليقترب من أدنى مستوى في 49 عاما.

وأسعار عوائد سندات الخزانة الأمريكية عند أعلى مستوى في سبع سنوات، في تكرار لحركة تصحيح للسوق في فبراير شباط حين تسبب ارتفاع عوائد الدين الحكومي المنعدم المخاطر في تقليص جاذبية الأسهم.

ومع تراجع المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية، أغلق المؤشر الأوروبي ستوكس 600 منخفضا 0.8 بالمئة. وانخفض المؤشر داكس الألماني 1.1 بالمئة بينما هبط المؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.4 بالمئة، مسجلا أكبر خسارة أسبوعية في ستة أشهر.

ومن بين الأسهم التي سجلت تحركات كبيرة بنك دانسكه الذي يواجه تحقيقا جنائيا أمريكيا بشأن فضيحة غسل أموال بقيمة 200 مليار يورو (230 مليار دولار) في فرعه في إستونيا.

وهبطت أسهم أكبر بنك في الدنمرك 6.2 بالمئة بعد خفض كريدي سويس تصنيفه لها.

وعلى الرغم من أن قطاع البنوك يستفيد في العادة من ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة العوائد إلا إن مؤشره أغلق منخفضا 0.9 بالمئة.

وخسرت أسهم يونيلفر 0.6 بالمئة بعدما أعلنت إدارة الشركة عن تحول كبير، لتسحب مقترحا لنقل مقر الشركة إلى هولندا.

وتراجعت أسهم كيرينج الفرنسية اثنين بالمئة بعد أن تراجع قطاع المنتجات الفاخرة الأوروبي بفعل مخاوف بشأن السوق الصيني.

لكن رئيس جوتشي، التابعة لكيرينج، طمأن موظفي متاجره بشأن تباطؤ وشيك في وتيرة نمو المبيعات وفقا لرسالة داخلية بالفيديو اطلعت عليها رويترز.

وأغلقت أسهم سنتامين منخفضة 16 بالمئة بعدما خفضت الشركة المستوى المستهدف لإنتاجها السنوي.

