الدولار الأمريكي يستقر فوق هذا المستوى بالسوق السوداء

رزم دولارات في صورة من أرشيف رويترز.

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي على ارتفاع مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي “السوداء” وتراوح سعر الدولار مساء اليوم مابين 5.320 دينار ليبي و 5.300 دينار للبيع وللشراء وفقاً لمتابعون من غرف الواتساب والفيسبوك.

ويتجه الدولار خلال الايام الأخيرة للإستقرار فوق مستوى الـ5 دينار في محاولة لتثبيت السعر عند هذا المستوى.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي امس عند سعر 5.320 دينار وارتفع بشكل طفيف ل5.340 دينار لكنه تراجع عند الاغلاق الرسمي إلى5.320 دينار.

واستقر سعر اليورو للبيع في ختام السوق الموازي إلى 6.170 دينار، بينما استقر الجنية الاسترليني إلى 6.800 دينار.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أصدر مؤخراً آلية تنفيذ الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي لأغراض الاعتمادات المستندية والشخصية.

وتشهد السوق الموازية في ليبيا حالياً سعرا ثالثا للدينار مقابل العملات الدولية إلى جانب السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.