وزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة تسلم عشرة آلاف كيس دقيق

البيضاء 06 أكتوبر 2018 (وال) – سلمت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة، كميات من مخصصات الدقيق المدعوم المخصص للمخابز تقدر بعشرة آلاف كيس عبوة 25 كيلو.

وبحسب المكتب الإعلامي بالوزارة، فقد باشرت وحدة مبيعات إجدابيا التوزيع على بلدية وادي زمزم، وبلدية خليج السدرة، وتعتبر هذه الدفعة الخامسة من مخصصات الدقيق للمخابز

وأوضح المكتب الإعلامي أنه سيتم توزيع مخصصات المخابز العاملة ببلدية هراوة، وتازربو، ومراده خلال الأيام القادم.(وال – البيضاء) س ع / ع ع

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