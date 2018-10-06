اقتصاد

الشحومي يحذر البنوك من نشر أسماء الزبائن :

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وجه الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق الأوراق المالية الدكتور سليمان الشحومي تنويهاً إلى مدراء البنوك التجارية الليبية منبهاً إياهم بألا ينشروا أسماء زبائنهمم المتحصلين علي البطاقات الإلكترونية.

وقال الشحومي في تدوينة له في صفحته إن هذا النشر للأسماء يتنافي مع حقوق الزبون بالحفاظ علي سرية عملياته ومعلوماته .

كما طالب الشحومي مصرف ليبيا المركزي بأن يمنع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في نشر معلومات حول أسماء المتحصلين علي البطاقات .

وشرح الشحومي في ختام تنبيهه أن الأصح هو إرسال المعلومات مباشرة إلى الزبون عبر رسائل نصية أو غيرها من الوسائل الآمنة ،مؤكداً على أن شبكات التواصل الاجتماعي ليست الوسيلة المناسبة للدعاية والمنافسة بين البنوك عبر نشر معلومات عن الزبائن، فالتسابق بين البنوك يجب أن يكون علي جودة الخدمة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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