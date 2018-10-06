مجلة إيطالية : 9% من البنزين في إيطاليا مهرب من ليبيا

نشرت مجلة بيتروليام ايكونوميست تقريرا حول ليبيا قال فيه الكاتب كريس ستيفن المقيم في تونس أن الشرطة الإيطالية بدأت تحقق في عمليات تهريب وقود من ليبيا إلى إيطاليا

وبحسب التقرير المنشور الجمعة 5 اكتوبر أكد مصدر مقرب من المؤسسة الوطنية للنفط أن ما يصل إلى 9٪ من البنزين الذي يباع في محطات البنزين الإيطالية مهربة من ليبيا

جدير بالذكر أنه في يونيو الماضي فرضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة عقوبات على ستة من مهربي المهاجرين من الزاوية ، بمن فيهم المدعو إبراهيم الجضران ، الذي كان متورطاً أيضاً في تهريب الوقود.ِ

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